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Финансы

МВФ улучшил свои ожидания по росту экономики Казахстана в 2025 году

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 11:29 Фото: pixabay
Международный валютный фонд выпустил очередное исследование по глобальной экономике, в котором улучшил прогноз ее роста в текущем году на 0,1%, сообщает Zakon.kz.

В представленном два дня назад докладе специалисты МВФ утверждают, что рост мировой экономики ожидается крайне неоднородным. Так, эксперты прогнозируют ускорение роста экономики США и одновременное замедление темпов роста "в большинстве других экономик", в частности, в Еврозоне и в Китае.

В целом МВФ прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики до уровня 3%.

"Протекционистские меры, например, в форме пошлин, могут усилить напряженность в торговле, сократить инвестиции, понизить продуктивность рынков, нарушить торговые потоки и цепочки поставок".МВФ

Особенно сильно такая политика отразится на странах Европы. Рост экономики в ЕС будет медленным, поскольку геополитическая напряженность продолжит оказывать давление на настроения рынка.

"Более слабая, чем ожидалось, динамика в конце 2024 года, особенно в обрабатывающей промышленности и возросшая политическая и стратегическая неопределенность объясняют пересмотр в сторону понижения роста ВВП Еврозоны на 0,2%, до 1% в 2025 году. В 2026 году рост должен увеличиться до 1,4%".МВФ

Что касается прогноза для КНР, то рост ВВП незначительно пересмотрен в сторону повышения на 0,1%, до 4,6%. Для Индии прогноз неизменный: 6,5% в 2025 и 2026 годах.

Печальные прогнозы на 2025-й и в глобальном нефтегазовом секторе.

"Ожидается, что цены на энергоносители снизятся на 2,6% в 2025 году. Это связано со слабым спросом в Китае и сильным предложением из стран, не входящих в ОПЕК+".МВФ

Тем не менее для Казахстана МВФ прогнозирует рост ВВП в 2025 году на уровне 5,5%, а в 2026 году – на уровне 4,1%. Ранее, в октябрьском прогнозе, МВФ оценивал рост экономики Казахстана в 2025 году на 4,6%, а в 2026 году – на 3,5%.

У наших торговых партнеров рост ВВП на 2025-й прогнозируется следующим образом:

  • США +2,7%;
  • Турция +2,6%;
  • Нидерланды +1,6%;
  • Россия +1,4%;
  • Франция +0,8%;
  • Италия +0,7%;
  • Германия +0,3%.
Фото: imf.org

Отметим, что Всемирный банк сделал прогноз по экономическому росту РК в 2025 году на уровне 4,7%. Банк отмечал, что ускорение данного показателя в Казахстане будет обусловлено увеличением добычи нефти, что способствует восстановлению экономики.

В свою очередь министр национальной экономики Нурлан Байбазаров 30 октября 2024 года на пленарном заседании мажилиса дал свой прогноз о том, что реальный рост ВВП в 2025 году составит 5,6%, а среднегодовой рост ВВП за пять лет – 5,4%.

Андрей Валентинов
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