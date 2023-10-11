В ООН рассказали, сколько домов уничтожено в секторе Газа

В ООН заявили, что в Газе уничтожено уже более тысячи домов, 560 сильно повреждены, сообщает Zakon.kz

"Более 1000 единиц жилья в Газе уничтожены и около 560 сильно повреждены и стали непригодными для жилья. Еще 12630 повреждены в меньшей степени", - приводит слова официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика РИА Новости.

Также сообщается, что ООН проводит контакты для обеспечения пропуска в сектор Газа гуманитарной помощи со стороны Египта.

Ранее писали о том, что армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа вплоть до окрестностей Ашкелона, въезд туда уголовно наказуем.

Единственная электростанция в секторе Газа прекратила работу из-за истощения запасов топлива. В анклаве полностью прекращена подача электричества