ООН: В секторе Газа заканчиваются мешки для трупов

Количество погибших в секторе Газа после ударов армии Израиля достигло 2,7 тысячи человек. В ООН предупреждают, что в Газе не хватает мешков для трупов, чтобы собрать тела всех убитых, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 16 октября, в результате ударов Израиля по территории сектора Газа погибли не менее 2750 человек и ранены около 9,7 тысячи (это официальные оценки палестинской администрации). Представители ООН указывают, что в осажденном секторе сложилась ситуация, близкая к гуманитарной катастрофе.

БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) в очередной сводке о ситуации в секторе Газа и на западном берегу Иордана предупредило, что порядка миллиона палестинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, развязанных против Израиля боевиками движения ХАМАС.

"Пятые сутки подряд в Газе нет электроснабжения. Службы жизнеобеспечения, в том числе объекты здравоохранения, водоснабжения и канализации, находятся на грани коллапса, и нарастает проблема с обеспечением продовольствием. У людей в Газе сильно ограничен доступ к чистой питьевой воде". отчет БАПОР

По данным БАПОР, почти половине жителей сектора Газа пришлось покинуть дома. 600 тысяч внутренних переселенцев находятся в центре сектора, из них 400 тысяч – в объектах под контролем ООН, которые не рассчитаны на такое количество людей. В убежищах не хватает места, запасов продуктов и воды. Число погибших в результате обстрелов постоянно растет.

"В Газе не хватает мешков для трупов, чтобы собрать все тела", – говорится в отчете.

Среди убитых – не менее 14 сотрудников БАПОР, и в 23 случаях объекты под управлением ООН стали целями авиационных ударов. Агентство направило своих представителей в Египет, чтобы подготовиться к открытию гуманитарного коридора, по которому можно будет эвакуировать мирных жителей и доставлять в сектор продукты и медикаменты.

Ранее президент США Джо Байден предупредил Израиль, что оккупация сектора Газа "стала бы большой ошибкой".

Израиль взял в осаду сектор Газа после того, как боевики палестинского движения ХАМАС атаковали страну 7 октября. После беспрецедентных ракетных обстрелов израильских городов, захвата десятков человек в заложники и убийства мирных жителей в приграничных поселениях армия Израиля нанесла мощный ответный удар по сектору Газа, сровняв с землей целые кварталы. Десятки израильтян и иностранных граждан остаются в заложниках у боевиков. Власти Израиля заявили, что не снимут блокаду сектора Газа до полного освобождения всех заложников. Сейчас израильская армия стягивает танки и пехоту к границе с сектором Газа для начала полномасштабной наземной операции. Жителям сектора дали еще несколько часов на срочную эвакуацию.

Все новости о конфликте между Палестиной и Израилем – в этом сюжете.