Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Путин прилетел в Кыргызстан для участия в саммите СНГ

Путин прилетел в Кыргызстан для участия в саммите СНГ Фото: пресс-служба правительства Кыргызстана
Владимир Путин прилетел в столицу Кыргызстана, Бишкек. Это первая зарубежная поездка российского лидера за текущий год, в рамках которой он встретится с главами стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 12 октября самолет Владимира Путина приземлился в аэропорту Бишкека. У трапа российского лидера встречал глава Кабинета министров Акылбек Жапаров.


Путин прилетел в Кыргызстан для участия в саммите СНГ

Фото: пресс-служба правительства Кыргызстана


В ходе официального визита президент России проведет переговоры с Садыром Жапаровым, а также примет участие в саммите СНГ.


Путин прилетел в Кыргызстан для участия в саммите СНГ

Фото: пресс-служба правительства Кыргызстана

Планируется участие глав государств в торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Канте.

Читайте также

Король Великобритании
Король Чарльз III намерен признать болезненность колониального прошлого
Наладить поставки воды и еды в Газу призвал глава ООН
Наладить поставки воды и еды в Газу призвал глава ООН
Франция начала вывод войск из Нигера
Франция начала вывод войск из Нигера
Сауле Маликова
Россия ОДКБ СНГ Путин Владимир Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления