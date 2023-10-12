Путин прилетел в Кыргызстан для участия в саммите СНГ

Фото: пресс-служба правительства Кыргызстана

Владимир Путин прилетел в столицу Кыргызстана, Бишкек. Это первая зарубежная поездка российского лидера за текущий год, в рамках которой он встретится с главами стран СНГ, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 12 октября самолет Владимира Путина приземлился в аэропорту Бишкека. У трапа российского лидера встречал глава Кабинета министров Акылбек Жапаров.

Фото: пресс-служба правительства Кыргызстана

В ходе официального визита президент России проведет переговоры с Садыром Жапаровым, а также примет участие в саммите СНГ.

Фото: пресс-служба правительства Кыргызстана Планируется участие глав государств в торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Канте.

Читайте также Король Чарльз III намерен признать болезненность колониального прошлого Наладить поставки воды и еды в Газу призвал глава ООН Франция начала вывод войск из Нигера

Следите за новостями zakon.kz в: