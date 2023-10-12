Путин прилетел в Кыргызстан для участия в саммите СНГ
Фото: пресс-служба правительства Кыргызстана
Владимир Путин прилетел в столицу Кыргызстана, Бишкек. Это первая зарубежная поездка российского лидера за текущий год, в рамках которой он встретится с главами стран СНГ, сообщает Zakon.kz.
Ранним утром 12 октября самолет Владимира Путина приземлился в аэропорту Бишкека. У трапа российского лидера встречал глава Кабинета министров Акылбек Жапаров.
Фото: пресс-служба правительства Кыргызстана
В ходе официального визита президент России проведет переговоры с Садыром Жапаровым, а также примет участие в саммите СНГ.
Фото: пресс-служба правительства Кыргызстана
Планируется участие глав государств в торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Канте.
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