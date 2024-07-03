Президент Кыргызстана прилетел на саммит в Астану

3 июля 2024 года Садыр Жапаров прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС. В столичном аэропорту президента Кыргызстана встретил глава правительства Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Фотографии с места событий опубликовала пресс-служба главы правительства.

Отмечено, что Казахстан и Кыргызстан выстраивают крепкие союзнические двусторонние взаимоотношения – между странами подписан соответствующий договор об их углублении и расширении.

Фото: primeminister.kz

"Взаимный товарооборот демонстрирует устойчивый рост. В период с 2019 по 2023 год данный показатель увеличился на 67,3% и достиг 1 572 млн долларов", – сказано в сообщении.

В рамках саммита ШОС будут затронуты вопросы мирового сотрудничества по Центральной Азии, в том числе в сферах энергетики, безопасности и др.

Напомним, что 2 июля 2024 года в Астану прилетел лидер Китая Си Цзиньпин. Его торжественно в аэропорту встретил Касым-Жомарт Токаев.

Утром 3 июля в столицу прибыл президент России Владимир Путин, которого встретил премьер-министр Олжас Бектенов. Позднее в столичном аэропорту заместитель премьера Галымжан Койшыбаев встретил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Затем в столицу прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев, которого встретил зампремьера Канат Бозумбаев.

Кроме того, Олжас Бектенов встретил в аэропорту премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывших в Астану для участия в саммите ШОС.