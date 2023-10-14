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Захарова высказалась о поставках оружия для ХАМАС, снизился экспортный потенциал портов – ситуация в Украине

министр иностранных дел РФ Фото: МИД РФ
Вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил о том, что с момента выхода из "зерновой сделки" РФ осуществила 17 массированных атак, что привело к снижению на 40% экспортного потенциала портов, сообщает Zakon.kz.
  • Бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер видит возможность урегулировать конфликт в Украине путем дипломатии под предводительством Франции и Германии, а не с помощью военных поставок Киеву. Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung.
  • Президент Владимир Зеленский обеспокоен активной подготовкой российского лидера Владимира Путина к продолжению спецоперации зимой, пишет Al Khaleej.
  • Нидерланды, очевидно, не могут отдать Украине все имеющиеся у них истребители F-16 из опасений существенно ослабить боеспособность собственных военно-воздушных сил, заявил посол России в Гааге Александр Шульгин.
  • Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
  • Мариупольский морской порт будет восстановлен и заработает на полную мощность, заявила РИА Новости директор федерального автономного учреждения "РосКапСтрой" Юлия Максимова.
  • Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько пессимистично оценивает готовность Запада продолжать поддерживать Украину. Ее слова приводит газета New York Times.
  • Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
  • Все, что Запад поставляет Украине, бесконтрольно расходится по всему миру, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опровергла поставки Россией оружия для ХАМАС и отметила, что Запад использует серые схемы, чтобы скупать по всему миру вооружения для Украины.

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