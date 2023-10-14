Захарова высказалась о поставках оружия для ХАМАС, снизился экспортный потенциал портов – ситуация в Украине

Фото: МИД РФ

Вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил о том, что с момента выхода из "зерновой сделки" РФ осуществила 17 массированных атак, что привело к снижению на 40% экспортного потенциала портов, сообщает Zakon.kz.

Бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер видит возможность урегулировать конфликт в Украине путем дипломатии под предводительством Франции и Германии, а не с помощью военных поставок Киеву. Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung.

Президент Владимир Зеленский обеспокоен активной подготовкой российского лидера Владимира Путина к продолжению спецоперации зимой, пишет Al Khaleej.

Нидерланды, очевидно, не могут отдать Украине все имеющиеся у них истребители F-16 из опасений существенно ослабить боеспособность собственных военно-воздушных сил, заявил посол России в Гааге Александр Шульгин.

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Мариупольский морской порт будет восстановлен и заработает на полную мощность, заявила РИА Новости директор федерального автономного учреждения "РосКапСтрой" Юлия Максимова.

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько пессимистично оценивает готовность Запада продолжать поддерживать Украину. Ее слова приводит газета New York Times.

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Все, что Запад поставляет Украине, бесконтрольно расходится по всему миру, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она опровергла поставки Россией оружия для ХАМАС и отметила, что Запад использует серые схемы, чтобы скупать по всему миру вооружения для Украины. Читайте также Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Турции Костомаров поделился видео вождения автомобиля после ампутации кистей Протестующие в Тель-Авиве требуют отставки премьер-министра Израиля

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