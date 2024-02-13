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Законодательство РК

Цены на основные экспортные товары Казахстана снизились

Казахстан цены экспорт Фото: pixabay
Министр финансов Мади Такиев на заседании правительства РК 13 февраля 2024 года заявил о снижении цен на основные экспортные товары, сообщает Zakon.kz.

И это, не смотря на продолжающийся рост экономики в 2024 году.

"Тенденция снижения цен на основные экспортные товары сохраняется. За январь текущего года цены на металлы снизились в среднем на 10,3%. Фактор снижения цен, а также возникшие у крупных компаний сложности в логистике и реализации повлияли на неисполнение прогнозных показателей по основным налогам республиканского бюджета. Это КПН, НДС на импорт и ЭТП на сырую нефть. При этом с января мы возвращаем долги по НДС за прошлый период".Мади Такиев

Он добавил, что для упрощения и повышения оперативности возврата НДС, министерство до конца первого квартала внесет соответствующие изменения в правила возврата НДС. 

Чем торгует Казахстан с ЕАЭС, можно прочитать здесь.

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