Майкл Кейн заявил о завершении актерской карьеры в возрасте 90 лет

90-летний английский актер, продюсер и писатель сэр Майкл Кейн заявил о завершении актерской карьеры, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации издания People, 6 октября на широкий экран вышел его последний фильм "Великий беглец".

По словамКейна, сейчас ему предлагают только роли пенсионеров, которые редко бывают главными героями картин. Поскольку изменить он это не может, то решил завершить карьеру.



Также актер рассказал, что в дни пандемии написал триллер "Смертельная игра", выход которого запланирован на ноябрь. По словам Кейна, он всегда хотел быть писателем.

"Потом я написал художественную книгу. Я очень удивлен, что она опубликована", – признался он.

Актер подчеркнул, что не вернется к работе актера, так как ему понравилось писать книги.

В "Великом беглеце" актер играет роль ветерана Второй мировой войны Бернарда Джордана, который сбегает из дома престарелых, чтобы присутствовать на праздновании 70-летия высадки союзников во Франции.

В 1992 году книга Кейна с философским названием What’s It All About? ("О чем это все?") стала всемирным бестселлером. В 2010-м была издана книга The Elephant to Hollywood ("Слон в Голливуде").

Кейн исполнил роли более чем в 100 полнометражных картинах, удостоившись за свою многолетнюю карьеру двух "Оскаров" и трех "Золотых глобусов".

Является одним из двух актеров (наряду с американским актером Джеком Николсоном), номинированных на "Оскар" за лучшую роль (главную или второго плана) в четырех разных десятилетиях: 1960-х, 1970-х, 1980-х и 2000-х годах.

Отметим, что в 2016 году Кейн признался, что был на грани смерти от пьянства и выжил только благодаря жене.