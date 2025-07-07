Майкл Дуглас объяснил, почему не желает возвращаться в кино

80-летний американский актер Майкл Дуглас заявил, что не желает возвращаться к актерской деятельности, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Variety, артист намеренно не работал с 2022 года, так как решил, что "пора остановиться". Он объяснил свой поступок тем, что не хочет трудиться на съемках до конца жизни. Однако Дуглас не стал отрицать, что может сняться в фильме, если он ему покажется интересным.

"Это не пенсия, если произойдет что-то особенное, я бы вернулся, но в остальном – нет", – отметил артист.

Майкл Дуглас известен широкой публике по ролям в таких фильмах, как "Роман с камнем", "Роковое влечение", "Основной инстинкт", "Уолл-стрит", а также по роли в сериале "Улицы Сан-Франциско" и т.д.

Ранее актер показал своего взрослого сына.