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Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали на юге Ирана

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали на юге Ирана Фото: Zakon.kz
Специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана в 54 км от портового города Бендер-Аббас, сообщает Zakon.kz

Землетрясение зарегистрировано в 19.26. Эпицентр располагался в 54 км к северо-западу от города Бендер-Аббас. Очаг залегал на глубине 7 км.

Сведения о возможных жертвах и разрушениях на данный момент не поступали

Ранее утром во вторник сейсмологи уведомляли, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана в провинции Хормозган.


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