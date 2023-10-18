Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали на юге Ирана
Фото: Zakon.kz
Специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана в 54 км от портового города Бендер-Аббас, сообщает Zakon.kz
Землетрясение зарегистрировано в 19.26. Эпицентр располагался в 54 км к северо-западу от города Бендер-Аббас. Очаг залегал на глубине 7 км.
Сведения о возможных жертвах и разрушениях на данный момент не поступали
Ранее утром во вторник сейсмологи уведомляли, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана в провинции Хормозган.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript