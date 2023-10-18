Раз в 120 лет: редкий бамбук зацвел раньше срока

Бамбуки могут цвести годами и даже десятилетиями, но бамбук хачику доводит эту привычку до крайности – он цветет раз в 120 лет, синхронно с массой растений, и вскоре после этого умирает, сообщает Zakon.kz.

Последний раз бамбук Phyllostachys nigra сорта henonis цвел в 1908 году, поэтому следующего события с большим нетерпением ждали в 2028 году, сообщает The Guardian.

Но в 2020 году ботаники из Японии заметили, что несколько экземпляров начали цвести раньше срока. После цветения эти несколько экземпляров не смогли дать ни жизнеспособных семян, ни новых побегов, что привело к массовой гибели.

Теперь ученые опасаются за цветение, которое должно произойти в 2028 году. После последнего массового цветения в 1908 года колонии бамбука разрушились, но спустя годы они каким-то образом вновь появились по всей Японии. Как бамбуку удалось возродиться, остается загадкой.

По одной из версий, бамбук прорастает под землей, а затем прорастает новыми древесными стеблями над землей, хотя это может занять годы и привести к огромной потере колоний, что приведет к появлению обширных открытых пространств и экологических проблем, таких как эрозия почвы, потеря пищи для диких животных и нехватка бамбукового сырья для местной промышленности.