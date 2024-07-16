В Бурабае зацвел редкий цветок

15 июля 2024 года ботаник Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" Юлия Боссерт обнаружила цветущую белую кувшинку. Это редкое растение занесено в Красную книгу Казахстана и является важной частью экосистемы парка, сообщает Zakon.kz.

Видео с удивительным цветком размещено на странице парка в Instagram.

Боссерт также озвучила интересные факты. К примеру, белая кувшинка (Nymphaea alba) помогает поддерживать чистоту воды и служит убежищем для многих водных организмов.

"Цветки варьируются в размере от 10 до 15 см, с белоснежными лепестками, расположенными в несколько рядов. Внешние лепестки крупные, а к центру они постепенно уменьшаются. Кувшинка цветет с июня по сентябрь, и ее слабый аромат можно почувствовать только вблизи. Уникальные грязеотталкивающие свойства этого растения позволяют ему всегда выглядеть белым и свежим". Юлия Боссерт

Кроме того, цветы белой кувшинки открываются рано утром и закрываются вечером, прячась под водой перед закатом.

Стебли взрослого растения могут достигать двух метров в длину, а крупные темно-зеленые листья, с красноватой или светло-фиолетовой нижней стороной, крепятся на длинных стеблях.

"Стоит помнить, что это растение охраняется законом и нуждается в нашей защите". Юлия Боссерт

Парк радует не только растениями, но и птицами. 13 июля восхитительные кликуны попали в кадр работника. Специалист уточнил, что эти величественные птицы своим присутствием добавляют еще больше красоты.

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) – это одна из крупнейших водоплавающих птиц, известная своим громким, трубящим криком, который и дал им название.

В начале июля сообщалось, что за первый месяц лета в парке "Бурабай" собрали 152 тонны мусора. Всего на территории парка установлено 155 вместительных контейнеров и 200 урн.

До этого, 12 июня 2024 года, сотрудники парка призывали всех бережно относиться к природе и не оставлять мусор на ветках деревьев. В их обращении было сказано, что деревья в национальном парке страдают от завязок, оставленных на ветках. По их данным, "завязки из целлофана, ткани и пластиковых волокон перекрывают рост веток и наносят вред растениям. С каждым днем деревья сохнут, теряя свою силу и красоту".