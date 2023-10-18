Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Папа Римский высказался о войне

Папа Римский высказался о войне Фото: Instagram/franciscus
Папа Римский Франциск на странице в Instagram опубликовал фотографию с детьми и оставил небольшой комментарий касательно войн в мире, сообщает Zakon.kz.

Снимок был опубликован 18 октября 2023 года.

По его словам, война не решает ни одной проблемы.

"Она лишь сеет смерть и разрушение, усиливает ненависть, умножает месть. Война стирает будущее".Папа Римский

Далее Франциск обратился ко всем верующим.

"Я призываю верующих занять только одну сторону в конфликте: сторону мира. Не на словах, а в молитве. Пусть оружие замолчит! Пусть крик о мире будет услышан от народа, от детей!"Папа Римский

В июле 2023 года Папа Римский во время интервью главному редактору эмиратской газеты Al Ittihad Хамаду аль-Кааби выразил свое возмущение акцией по сожжению Священного писания мусульман, которое прошло в центре Стокгольма.

Читайте также

Импичмент президента Грузии не состоялся - Зурабишвили остается на своем посту
Импичмент президента Грузии не состоялся: Зурабишвили остается на своем посту
Байден: Израиль не причастен к удару по больнице в секторе Газа
Джо Байден: Израиль не виновен в ударе по больнице в секторе Газа
Цветение бамбука
Раз в 120 лет: редкий бамбук зацвел раньше срока
Анастасия Московчук
Папа Римский
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Мурашки по коже: мужской хор спел на улицах для алматинцев
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления