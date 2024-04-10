Папа Римский высказался о казахстанцах, пострадавших от паводков

Папа Римский Франциск, выступая 10 апреля 2024 года на площади Святого Петра, высказался о паводках в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет vaticannews.va, понтифик выразил сочувствие жителям Казахстана, пострадавшим от сильнейшего за последние 70 лет наводнения, вызванного ранним таянием снега. В результате затопления около 90 тыс. жителей были вынуждены эвакуироваться.

"Мы молимся за тех, кто страдает от последствий этого стихийного бедствия", ‒ сказал Папа Римский.

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