Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Папа Римский высказался о казахстанцах, пострадавших от паводков

Папа Римский высказался о казахстанцах, пострадавших от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 17:46 Фото: akorda.kz
Папа Римский Франциск, выступая 10 апреля 2024 года на площади Святого Петра, высказался о паводках в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет vaticannews.va, понтифик выразил сочувствие жителям Казахстана, пострадавшим от сильнейшего за последние 70 лет наводнения, вызванного ранним таянием снега. В результате затопления около 90 тыс. жителей были вынуждены эвакуироваться.

"Мы молимся за тех, кто страдает от последствий этого стихийного бедствия", ‒ сказал Папа Римский.

Со всеми новостями про паводки, которые накрыли регионы Казахстана, можете ознакомиться по ссылке.

Читайте также

Показательный суд, Атбасар, воспитатель, ущипнула ребенка
Показательный суд устроили над воспитателем детского сада
Стало известно, с кем еще встретился Димаш Кудайберген в Актобе
Стало известно, с кем еще встретился Димаш Кудайберген в Актобе
Энергетики помогают в борьбе с паводками в Казахстане
Энергетики помогают в борьбе с паводками в Казахстане
Динара Халдарова
Папа Римский Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ораза айт-2024: что принято делать и как встречать
Ораза айт – 2024: что принято делать и как встречать праздник разговения
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: