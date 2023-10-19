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В Берлине митинги переросли в столкновения между пропалестинскими протестующими и полицией

В Берлине митинги переросли в столкновения между пропалестинскими протестующими и полицией Фото: скриншот с видео
Немецкая полиция в Берлине разгоняет толпу митингующих с помощью водометов и применяет слезоточивый газ. Митинги идут в поддержку Палестины, сообщает Zakon.kz

В соцсетях пишут, что люди вышли на улицы несмотря на запрет, поджигали пиротехнику и забрасывали полицейских камнями и бутылками. Стражи порядка в ответ применили свои средства.

По информации Telegram-канала Mash cтычки в Берлине идут весь вечер — тех, кто не успел убежать, жёстко задерживают.

Столкновения митингующих с полицей также происходит в Греции. В Афинах полиция также применила слезоточивый газ против демонстрантов, приблизившихся к посольству Израиля. До этого центральную площадь Синтагма заполонили протестующие.

Многотысячный митинг в поддержку сектора Газа собрался и в Барселоне.

В Бахрейне тоже неспокойно. Сочувствующие Палестине прошлись по американскому флагу и движутся маршем по городам.

Ранее сообщалось, что в США протестующие ворвались в здание Капитолия и потребовали немедленного прекращения огня в секторе Газа и остановки военной помощи Израилю. Сначала шел митинг, на который собрались тысячи людей, его инициатором стала организация "Jewish voice for peace". Изначально демонстрация проходила мирно, однако затем начались стычки с полицией, и в результате толпа смогла преодолеть кордон и ворваться в одно из зданий Капитолия. Сейчас правоохранители задерживают протестующих и разгоняют митинг.

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