Полиция применила против митингующих в Стамбуле слезоточивый газ

В Стамбуле уже несколько дней идут акции протеста. Вечером 21 марта 2025 года турецкая полиция применила слезоточивый газ против участников митингов, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут "Известия". Стычки протестующих с полицейскими произошли в пятницу на акциях в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу как в самом городе, так и в Анкаре. По словам очевидцев, в ряде случаев сотрудники правоохранительных органов использовали перцовые баллончики, студенты ломали железные баррикады.

При этом глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что республика не "поддастся улицам" и защитит правовой порядок.

"Вместо того чтобы дать удовлетворительные ответы на серьезные обвинения судебных органов, попытки повлиять на судебные процессы таким образом, призывая к насилию на улицах, бесполезны. Турция не поддастся на эту игру, не сдастся улицам, и демократический правовой порядок будет защищен любой ценой", – написал Алтун в соцсети Х.

Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель сообщил, что на митинге в поддержку Имамоглу в пятницу, 21 марта, в Стамбуле собралось 300 тысяч человек. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о 97 задержанных в акциях протеста в стране в пятницу, предупредив о недопустимости провокаций и вандализма.

Эрдоган, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.

19 марта 2025 года главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сам оппозиционный политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Задержание мэра привело к массовым акциям протеста, несмотря на то, что власти усилили меры безопасности на ряде центральных улиц и запретили проводить в городе любые митинги и демонстрации вплоть до воскресенья.

Казахстанцы стали очевидцами событий, о чем рассказали редакции Zakon.kz.