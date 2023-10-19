ЦАХАЛ нанесла новые удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых ударах, передает Zakon.kz

"Армия обороны Израиля в данный момент наносит удары по террористическим целям "Хезболлы" в Ливане", - сообщила армия в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля зафиксировала девять пусков ракет из Ливана, четыре были перехвачены.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.

По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.