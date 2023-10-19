Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ЦАХАЛ нанесла новые удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ нанесла новые удары по объектам "Хезболлы" в Ливане Фото: Zakon.kz
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых ударах, передает Zakon.kz

"Армия обороны Израиля в данный момент наносит удары по террористическим целям "Хезболлы" в Ливане", - сообщила армия в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля зафиксировала девять пусков ракет из Ливана, четыре были перехвачены.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. 

По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.

Читайте также

Палестинские СМИ сообщают о девяти жертвах израильской бомбардировки в Хан-Юнис
Палестинские СМИ сообщают о девяти жертвах израильской бомбардировки в Хан-Юнис
В Берлине митинги переросли в столкновения между пропалестинскими протестующими и полицией
В Берлине митинги переросли в столкновения между пропалестинскими протестующими и полицией
Байден заявил, что родился в Израиле
Байден заявил, что родился в Израиле
Елена Вебер
Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления