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ЦАХАЛ ударила по объектам "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ ударила по объектам "Хезболлы" в Ливане Фото: скриншот с видео
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили об ударах по объектам боевиков в Ливане. Военные атаковали в ответ на ракеты, выпущенные с ливанских территорий в сторону северного кибуца Менара, сообщает Zakon.kz

"За последние несколько часов было зафиксировано два запуска [снарядов] из Ливана в сторону Манары [на севере Израиля]. ЦАХАЛ нанес удары по месту ведения огня и двум минометным площадкам, а также по дополнительным районам в Ливане", - говорится в сообщении.

Кроме того, "из Ливана была запущена ракета класса "земля - воздух" по беспилотному летательному аппарату (БПЛА) ЦАХАЛа".

"БПЛА не пострадал от ракеты и успешно завершил свою миссию", - добавили военные.

Ранее сообщалось, что ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. А с начала декабря "Хезболла" практически ежедневно обстреливает территорию Израиля. Обе стороны неоднократно сообщали о погибших мирных жителях в результате ударов. По последним данным, в Израиле погибли четверо мирных жителей, в Ливане - 19. 

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