Африканской стране отключили свет за неуплату

Почти полмиллиона жителей африканской страны Гвинея-Бисау остались без света из-за того, что власти не смогли вовремя оплатить счета за электроснабжение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian 19 октября, более 490 тысяч жителей столицы Гвинеи-Бисау, города Бисау, провели без света около полутора суток. Причиной стало то, что правительство страны просрочило платеж турецкой компании Karpowership, которая занимается энергоснабжением города. Долг составил 17 млн долларов.

Karpowership с 2019 года обеспечивает все поставки электроэнергии в Гвинею-Бисау. Энергоснабжение страны на 100% зависит от турецкой компании.

После полутора суток блэкаута правительство Гвинеи-Бисау сумело погасить часть долга и заплатило 6 млн долларов за счет средств государственного коммунального предприятия (это больше трети от общих его активов). После этого в Karpowership согласились возобновить энергоснабжение Бисау. Сейчас власти африканской страны пытаются договориться с турецкой компанией о частичном погашении долга.

Гвинея-Бисау – маленькое государство на западе Африки. Его население составляет немногим более 1,6 млн человек. Бисау – единственный крупный город страны, где живет треть всего населения.

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