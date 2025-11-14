Массовое отключение света: когда в Алматы восстановят электроснабжение

Стало известно, когда жителям Алатауского района Алматы, оставшимся без света из-за аварии, восстановят электроснабжение, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 ноября 2025 года, рассказали в пресс-службе акимата южной столицы:

"Сейчас проводятся разрытия в целях восстановления поврежденного участка. После завершения земляных работ бригады приступят к замуфтованию и восстановлению линии. Предварительное время полного восстановления электроснабжения – до 18:00 сегодняшнего дня".

Уточняется, что без электроснабжения остаются частично в мкр. Теректы (5 улиц), Алгабас (5 улиц), 10 домов в мкр. Аккент и 14 домов в микрорайоне Нуркент.

13 ноября 2025 года произошло массовое отключение электроэнергии в Алатауском районе Алматы. В результате аварийных отключений линий электропередачи 110 кВ №124А и №101А несколько крупных подстанций – ПС-162А "Алгабас", ПС-169А "Акбулак" и ПС-123А "АТЭЦ-2" – были временно обесточены.