#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Общество

Массовое отключение света: когда в Алматы восстановят электроснабжение

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 16:53 Фото: unsplash
Стало известно, когда жителям Алатауского района Алматы, оставшимся без света из-за аварии, восстановят электроснабжение, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 ноября 2025 года, рассказали в пресс-службе акимата южной столицы:

"Сейчас проводятся разрытия в целях восстановления поврежденного участка. После завершения земляных работ бригады приступят к замуфтованию и восстановлению линии. Предварительное время полного восстановления электроснабжения – до 18:00 сегодняшнего дня".

Уточняется, что без электроснабжения остаются частично в мкр. Теректы (5 улиц), Алгабас (5 улиц), 10 домов в мкр. Аккент и 14 домов в микрорайоне Нуркент.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 16:53
Часть Алматы осталась без света из-за аварии

13 ноября 2025 года произошло массовое отключение электроэнергии в Алатауском районе Алматы. В результате аварийных отключений линий электропередачи 110 кВ №124А и №101А несколько крупных подстанций – ПС-162А "Алгабас", ПС-169А "Акбулак" и ПС-123А "АТЭЦ-2" – были временно обесточены.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Массовое отключение света в Алматы: комментарий акимата
10:50, Сегодня
Массовое отключение света в Алматы: комментарий акимата
Массовое отключение света произошло в одном из районов Алматы
20:37, 25 июня 2023
Массовое отключение света произошло в одном из районов Алматы
В Алматы нет света: назвали причину отключений
20:04, 13 октября 2025
В Алматы нет света: назвали причину отключений
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: