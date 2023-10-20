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Наследники Берлускони собираются сжечь 25 тысяч его картин

Наследники Берлускони собираются сжечь 25 тысяч его картин Фото: wikimedia
Наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони собираются сжечь его коллекцию эротической живописи, в которой около 25 тысяч картин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Telegraph, семья умершего в июне Сильвио Берлускони размышляет, что делать с унаследованной от покойного политика коллекцией картин. После смерти Берлускони выяснилось, что итальянский экс-премьер в огромных количествах скупал изображения обнаженных женщин. У него скопилось около 25 тысяч картин, в основном "сомнительного эстетического качества".

Сейчас коллекция хранится в специально арендованном особняке XVIII века близ Милана. Наследники Берлускони намерены сохранить всего несколько полотен, которые могут иметь художественную ценность, а остальные продать или уничтожить.

Помимо "картин с женщинами разной степени обнаженности", в коллекцию покойного политика входили полотна со сценами из истории Древнего Рима, а также изображения самого Берлускони – портрет и трехметровая мраморная статуя. Среди более качественных работ, которые могут заинтересовать серьезных коллекционеров, – портрет Наполеона и несколько пейзажей.

"Из 25 тысяч картин только шесть или семь представляют подлинную художественную ценность", – отметил арт-критик Витторио Сгарби.

Сгарби заключил, что если наследники Берлускони решат уничтожить большинство картин, "это не будет преступлением против искусства".

Торговец предметами искусства Чезаре Лампронти, который был хорошо знаком с Берлускони, подтвердил, что политик покупал огромное множество картин. Таким образом он избавлялся от стресса. Некоторые полотна Сильвио Берлускони впоследствии дарил друзьям, в том числе российскому президенту Владимиру Путину и венгерскому премьеру Виктору Орбану. В общей сложности он потратил на эротическую живопись порядка 20 млн евро (более 10,1 млрд тенге).

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, один из наиболее известных и неоднозначных итальянских политиков, умер в июне 2023 года в возрасте 86 лет. Подробнее о его жизни и политической карьере можно прочесть здесь.

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