В Алматы пенсионер собирался сжечь себя вместе с домом

В Алматы пенсионер хотел сжечь свой дом. Он утверждает, что стал жертвой мошенничества и лишился жилья, сообщает Zakon.kz.

По словам мужчины, злоумышленники обманули его, отправив к подставному нотариусу для совершения имущественной сделки. И теперь приставы хотят выселить его из дома. По словам пенсионера, на днях судебные исполнители приходили и просили освободить недвижимость.

"Упаковали все, что было в доме. Сказали, что все вынесут. Я не смог этого вытерпеть и решил покончить с собой. Они скрываются от меня. Ходят от дома неподалеку", – рассказал потерпевший Абдуали Тохтаниязов корреспонденту Almaty.tv.

Адвокаты пенсионера полагают, что мошенники давно наблюдали за ним. По словам мужчины, его убедили в том, что гражданская супруга якобы получила огромное наследство. Но, чтобы забрать его, сожительница должна иметь жилье в собственности. Так мужчину и убедили переписать квартиру на чужое имя.

"О наследстве в размере 385 тыс. долларов ему сообщили, показав выписку, распечатанную на компьютере. На самом деле это ненастоящие деньги", – сказала адвокат Гуляим Шынтаева.

66-летний мужчина сообщает, что злоумышленники перевели имущество на свое имя и таким образом собирались отобрать дом. Теперь он боится, что останется на улице. Плюс ко всему, эти люди заставили написать его расписку о получении 55 млн тенге. Мужчина и сам не понял, как все произошло.

"Они вынудили его написать расписку. Ему сказали: "Вы пенсионер, поэтому ваш дом банк возьмет под залог и выдаст необходимую сумму на руки. Вы их нам отдадите, а мы вам купим дом", – пояснила адвокат Жанар Нусипбаева.

Дело сейчас рассматривают в Алатауском районном суде. Там считают, если при составлении договора имеются ошибки, то пожилого мужчину не имеют права выселять из дома. Однако пока все доказательства не в пользу истца. Поэтому судисполнители намерены выселить жильца из дома в ближайшее время.

"А что мне остается делать? Решил все поджечь. Я подготовился. А куда мне идти? На улицу? За спинами этих мошенников числятся 32 эпизода. Здесь все имеется. Они погубили 32 семьи. Я являюсь 33-м", – заявил потерпевший Абдуали Тохтаниязов.

По словам потерпевшего, ему даже приходили угрозы от неизвестных людей с требованиями отозвать заявление.

"Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Назначены экспертизы и проводятся соответствующие следственные мероприятия", – сообщила официальный представитель ДП города Салтанат Азирбек.

Судьбу пожилого мужчины будет решать суд. Пенсионер также надеется, что правоохранители смогут доказать факт мошенничества и восстановить справедливость.

Ранее в ДП Алматы сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в серии мошенничеств, в том числе продаже машины своей девушки.