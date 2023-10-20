В Сети обсуждают самостоятельную двухлетнюю девочку, оставленную дома одну

Стиль воспитания матери, оставившей двухлетнюю малышку одну дома, вызвал разногласия в китайских соцсетях, сообщает Zakon.kz.

История двухлетней девочки, способной самостоятельно ухаживать за собой, вызвала разногласия в социальных сетях Китая, сообщает SCMP.



Мать ребенка по фамилии Тэн управляет рестораном рядом с ее домом. 4 октября она была слишком занята, чтобы взять свою маленькую дочь с собой на работу. Она оставила малышку дома.

Девочка смогла сама выпить молока из бутылки и поставить ее на место. Она также выпила воды из другой бутылки и сама сходила в туалет. Мать наблюдала за дочерью через камеры, установленные дома.

Женщина призналась, что не беспокоится за безопасность дочери, так как ресторан находится совсем рядом с домом.

Эта история разделила мнения среди жителей Китая. Одни понимают поступок матери, другие считают, что ребенок находится в опасности.

"Моя дочь такая же взрослая, как эта малышка. Я очень тронут".

"Это слишком опасно. Что будет, если произойдет что-то непредвиденное?". "Законно ли оставлять детей дома одних?" – спорили пользователи соцсетей.

Закон о защите несовершеннолетних гласит, что родители или опекуны, оставляющие детей младше 18 лет одних дома, нарушают закон. Однако к законе не уточняется, какое наказание предусмотрено.

В сентябре в китайских соцсетях разлетелась история о том, как двухлетний мальчик укладывал сушеные зерна на игрушечный трактор и увозил их на хранение, чтобы помочь своей занятой бабушке в сезон сбора урожая.



В декабре 2022 года стало известно о самостоятельном пятилетнем мальчике, который пас скот, готовил еду и занимался ремонтом на ферме своей семьи.