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Карим Бензема ответил на обвинения в связях с террористами

французский футболист Фото: wikiemedia
Нападающий сборной Франции по футболу и саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема ответил на обвинения в связях с террористами, сообщает Zakon.kz.

Адвокат футболиста Хью Вижье привел слова Бензема.

"Это мои дети страдают от того, что их отца обвиняют в терроризме".Карим Бензема

Адвокат отметил, что футболист не знал, что собой представляет организация "Братья-мусульмане" (запрещена в Казахстане).

18 октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией. Он обвинил футболиста после его поддержки жителей Палестины.  

Бензема написал в X, что молится за пострадавших от бомбардировок жителей Газы.

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