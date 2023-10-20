Нападающий сборной Франции по футболу и саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема ответил на обвинения в связях с террористами, сообщает Zakon.kz.

Адвокат футболиста Хью Вижье привел слова Бензема.

"Это мои дети страдают от того, что их отца обвиняют в терроризме". Карим Бензема

Адвокат отметил, что футболист не знал, что собой представляет организация "Братья-мусульмане" (запрещена в Казахстане).

18 октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией. Он обвинил футболиста после его поддержки жителей Палестины.

Бензема написал в X, что молится за пострадавших от бомбардировок жителей Газы.

