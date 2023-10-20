Карим Бензема ответил на обвинения в связях с террористами
Фото: wikiemedia
Нападающий сборной Франции по футболу и саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема ответил на обвинения в связях с террористами, сообщает Zakon.kz.
Адвокат футболиста Хью Вижье привел слова Бензема.
"Это мои дети страдают от того, что их отца обвиняют в терроризме".Карим Бензема
Адвокат отметил, что футболист не знал, что собой представляет организация "Братья-мусульмане" (запрещена в Казахстане).
18 октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией. Он обвинил футболиста после его поддержки жителей Палестины.
Бензема написал в X, что молится за пострадавших от бомбардировок жителей Газы.
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