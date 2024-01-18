Карим Бензема может перейти в лондонский "Челси"

Звездный французский футболист "Аль-Иттихада" Карим Бензема может продолжить карьеру в английском первенстве, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает ESPN, Бензема рассматривает возможность ухода в январское "трансферное окно" после не особо удачного полугода в "Аль-Иттихаде". 36-летний форвард недоволен тем, как складывается его карьера в Саудовской Аравии, хотя уже успел забить 15 голов в 24 матчах во всех турнирах. По сведениям ряда источников, француз сейчас отстранен от тренировочных сборов клуба по решению главного тренера.





Фото: Instagram/ittihadclub.sa

Сам нападающий утверждает, что не может вылететь с острова Маврикий из-за последствий тропического циклона Белаль. Ураган, который обрушился на заморский департамент Франции, привел к приостановке всех авиаперелетов в районе острова. Бензема планирует прибыть в команду, как только сможет. Сейчас футболисты "Аль-Иттихада" находится на сборах в Дубае.



Как пишет ESPN, обладателем "Золотого мяча-2022" интересуются несколько клубов АПЛ, и первый кандидат на контракт с Бензема – это "Челси". В свою очередь "Аль-Иттихад" не хочет продавать француза или отдавать его в аренду.

Ранее стало известно, что Бензема начинает судиться с главой МВД Франции Жеральдом Дарманеном.