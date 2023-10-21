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Катер с туристами попал под обстрел во время учений на Тайване

катер попал под обстрел Фото: pixabay
Снаряд во время военных учений на Тайване попал в прогулочное судно для наблюдения за китами "Чаоцзи Син-3". На борту туристического катера находилось 34 человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет информационный портал "Чжунши синьвэньван", никто не пострадал.

Отмечается, что Вооруженные силы Тайваня в пятницу проводили учения с артиллерийскими стрельбами на побережье уезда Илань на северо-западе острова.

Сообщается, что катер с туристами находился в зоне обстрела около 40 минут. Он не был замечен, так как зону не патрулировала береговая охрана.

Один из снарядов попал в носовую часть гражданского судна, никто из находившихся на борту пяти членов экипажа и 29 пассажиров не пострадал. После происшествия судно уведомило об инциденте береговую охрану, немедленно покинуло район и направилось в порт Уши.

В настоящий момент все люди в безопасности. Оборонное ведомство Тайваня проведет тщательное расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы спасли туриста из Греции.

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