Туристы погибли во время крушения катера на курорте в Китае

Два человека погибли, еще двое находятся на лечении в результате крушения туристического катера на курорте в городе Чусюн, провинция Юньнань, на юго-западе Китая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Xinhua, трагедия произошла вечером 17 февраля на туристическом курорте Лянсивань в поселке Дунхуа.

Как рассказали в Департаменте по связям с общественностью города Чусюна, на место происшествия были направлены силы экстренного спасения и пожарные.

