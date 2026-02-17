Туристы погибли во время крушения катера на курорте в Китае
Фото: pixabay
Два человека погибли, еще двое находятся на лечении в результате крушения туристического катера на курорте в городе Чусюн, провинция Юньнань, на юго-западе Китая, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Xinhua, трагедия произошла вечером 17 февраля на туристическом курорте Лянсивань в поселке Дунхуа.
Как рассказали в Департаменте по связям с общественностью города Чусюна, на место происшествия были направлены силы экстренного спасения и пожарные.
Ранее сообщалось, что в Бразилии затонуло судно с туристами.
