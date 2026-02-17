#Референдум-2026
Мир

Туристы погибли во время крушения катера на курорте в Китае

туристы погибли во время крушения катера в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 22:28 Фото: pixabay
Два человека погибли, еще двое находятся на лечении в результате крушения туристического катера на курорте в городе Чусюн, провинция Юньнань, на юго-западе Китая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Xinhua, трагедия произошла вечером 17 февраля на туристическом курорте Лянсивань в поселке Дунхуа.

Как рассказали в Департаменте по связям с общественностью города Чусюна, на место происшествия были направлены силы экстренного спасения и пожарные.

Ранее сообщалось, что в Бразилии затонуло судно с туристами.

