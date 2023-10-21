Люди погибли в результате взрыва на заводе в Китае

В результате взрыва на алюминиевом заводе в городском уезде Пинго городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района погибли два человека, еще четверо пропали без вести, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала "Чжунши синьвэньван", взрыв на промышленном предприятии произошел 20 октября около 21:20. Местным спасателям удалось уже удалось потушить последующий за ЧП пожар.

На данный момент известно, что спасены 6 человек, 4 из которых получили легкие ранения и отправлены в больницу для дальнейшего лечения.

Спасательные работы на месте продолжаются.

Ведется расследование происшествия.

Как уточняется, завод был построен за счет частных инвестиций в 2021 году. Предполагается, что взорвался высокотемпературный контейнер, заводское оборудование рухнуло. В результате пострадали и треснули дома, которые находились рядом с предприятием.

Ранее, в мае, сообщалось, что в Китае несколько человек погибли в пожаре на химическом заводе.