Мощный взрыв привел к трагедии в Китае

В уезде Синъань Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек и еще 17 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Global Times со ссылкой на местные правоохранительные органы, инцидент произошел в четверг около 01:40 по местному времени. После взрыва на место происшествия оперативно прибыли представители партийных и административных органов города Гуйлинь и уезда Синъань, а также сотрудники экстренных служб, включая полицию, пожарных, медиков и спасателей.

По данным полиции, после четырех этапов поисково-спасательных работ подтверждена гибель семи человек. 17 пострадавших доставлены в медицинские учреждения, их жизни ничего не угрожает. Лица с легкими травмами получили необходимую помощь и размещены под наблюдением.

Спасательные работы на месте продолжаются. Предварительное расследование исключило версию взрыва, связанного с утечкой трубопроводного газа и аналогичными причинами. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства и точную причину произошедшего.

BREAKING: 🇨🇳 At least 7 people have been killed following a major explosion in Xing’an County, Guangxi Province, according to initial reports. pic.twitter.com/b2WiPwGKrc — The Breaking Minutes (@BreakingMinutes) June 11, 2026

Ранее сообщалось, что семья лишилась дома и матери после взрыва в Актобе.