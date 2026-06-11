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Мир

Мощный взрыв привел к трагедии в Китае

в Китае мощный взрыв привел к трагедии, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 08:52 Фото: magnific.com
В уезде Синъань Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек и еще 17 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Global Times со ссылкой на местные правоохранительные органы, инцидент произошел в четверг около 01:40 по местному времени. После взрыва на место происшествия оперативно прибыли представители партийных и административных органов города Гуйлинь и уезда Синъань, а также сотрудники экстренных служб, включая полицию, пожарных, медиков и спасателей.

По данным полиции, после четырех этапов поисково-спасательных работ подтверждена гибель семи человек. 17 пострадавших доставлены в медицинские учреждения, их жизни ничего не угрожает. Лица с легкими травмами получили необходимую помощь и размещены под наблюдением.

Спасательные работы на месте продолжаются. Предварительное расследование исключило версию взрыва, связанного с утечкой трубопроводного газа и аналогичными причинами. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства и точную причину произошедшего.

Ранее сообщалось, что семья лишилась дома и матери после взрыва в Актобе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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