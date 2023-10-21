Ситуация в Украине: Зеленский поговорил с Эрдоганом, воздушная тревога объявлена в нескольких областях

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщила администрация турецкого лидера. Разговор был посвящен украинскому конфликту, а также эскалации насилия и гуманитарному кризису на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

В Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

Северная Корея в осудила Соединенные Штаты за поставку Украине баллистических ракет ATACMS, заявив, что любой удар по территории России этими ракетами только помешает мирным усилиям.

Количество уголовных дел по отмыванию имущества, полученного преступным путем, в Украине возросло в пять раз и только 6% из них доходят до суда, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Google может выполнить просьбу Киева по "дерусификации" поисковой выдачи и рекомендаций на YouTube. Об этом 21 октября зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информбезопасности и связи Антон Горелкин сообщил в своем Telegram-канале.

Европейский союз должен в декабре принять окончательное решение о создании фонда помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, которые Украина будет получать в течение следующих четырех лет при условии выполнения определенных требований. Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил заместитель министра экономики Алексей Соболев Украины.

В Норвегии власти пообещали выплачивать в качестве меры поддержки по 1,5 тыс. долларов украинцам, которые решили вернуться на родину.

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины снова произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул в Telegram-канале. О взрывах в городе сообщалось также 20 сентября. Читайте также В Бишкеке задержали судью за получение взятки: ранее он рассматривал дело журналиста Турция призвала мировое сообщество объединить усилия для помощи Газе Израиль призвал граждан срочно покинуть две соседние страны

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