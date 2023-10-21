Ситуация в Украине: Зеленский поговорил с Эрдоганом, воздушная тревога объявлена в нескольких областях
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщила администрация турецкого лидера. Разговор был посвящен украинскому конфликту, а также эскалации насилия и гуманитарному кризису на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.
- В Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.
- Северная Корея в осудила Соединенные Штаты за поставку Украине баллистических ракет ATACMS, заявив, что любой удар по территории России этими ракетами только помешает мирным усилиям.
- Количество уголовных дел по отмыванию имущества, полученного преступным путем, в Украине возросло в пять раз и только 6% из них доходят до суда, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
- Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
- Google может выполнить просьбу Киева по "дерусификации" поисковой выдачи и рекомендаций на YouTube. Об этом 21 октября зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информбезопасности и связи Антон Горелкин сообщил в своем Telegram-канале.
- Европейский союз должен в декабре принять окончательное решение о создании фонда помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, которые Украина будет получать в течение следующих четырех лет при условии выполнения определенных требований. Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил заместитель министра экономики Алексей Соболев Украины.
- В Норвегии власти пообещали выплачивать в качестве меры поддержки по 1,5 тыс. долларов украинцам, которые решили вернуться на родину.
- В Кривом Роге Днепропетровской области Украины снова произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул в Telegram-канале. О взрывах в городе сообщалось также 20 сентября.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript