#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
539.49
627.7
6.75
События

Токаев поговорил с Зеленским по телефону: звонок состоялся по инициативе Украины

Касым-Жомарт Токаев, Владимир Зеленский, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 15:41 Фото: akorda.kz
По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент Казахстана отметил, что казахстанцы с искренним уважением относятся к украинскому народу, его истории, культуре, языку.

"Он подтвердил безусловную заинтересованность Казахстана в установлении прочного мира на Украине на основе принципов международного права", – говорится в сообщении.

В частности, Токаев напомнил, что Астана изначально выступает за совместный поиск формулы мира на справедливой основе, последовательно высказывается в пользу соблюдения Устава ООН, неприкосновенности границ суверенных государств и их территориальной целостности.

"По мнению Касым-Жомарта Токаева, в нынешней крайне сложной ситуации важно подойти к разрешению конфликта взвешенно и рационально, обеспечив сохранение и защиту украинской государственности. Он считает, что все стороны должны действовать согласно древней мудрости "худой мир лучше доброй ссоры", – сообщили в пресс-службе президента.

Также глава государства подчеркнул, что полностью понимает всю сложность территориальной проблемы. Он отметил, что она самая сложная в международных отношениях, зачастую становится непреодолимым препятствием для достижения соглашения о мире и даже о перемирии. Но сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности Украины.

Также было отмечено, что Казахстан намерен продолжать активное сотрудничество с Украиной в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

8 августа 2025 года состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева и президента РФ Владимира Путина. Российский лидер рассказал об основных итогах прошедшей недавно в Москве беседы со специальным посланником президента США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая
События
09:01, Сегодня
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Абая
Туман, сильная жара и гроза: штормовое предупреждение объявили в РК на воскресенье
События
20:10, 09 августа 2025
Туман, сильная жара и гроза: штормовое предупреждение объявили в РК на воскресенье
В Алматы прошли субботники ко Дню строителя
События
19:31, 09 августа 2025
В Алматы прошли субботники ко Дню строителя
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: