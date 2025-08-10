Токаев поговорил с Зеленским по телефону: звонок состоялся по инициативе Украины

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент Казахстана отметил, что казахстанцы с искренним уважением относятся к украинскому народу, его истории, культуре, языку.

"Он подтвердил безусловную заинтересованность Казахстана в установлении прочного мира на Украине на основе принципов международного права", – говорится в сообщении.

В частности, Токаев напомнил, что Астана изначально выступает за совместный поиск формулы мира на справедливой основе, последовательно высказывается в пользу соблюдения Устава ООН, неприкосновенности границ суверенных государств и их территориальной целостности.

"По мнению Касым-Жомарта Токаева, в нынешней крайне сложной ситуации важно подойти к разрешению конфликта взвешенно и рационально, обеспечив сохранение и защиту украинской государственности. Он считает, что все стороны должны действовать согласно древней мудрости "худой мир лучше доброй ссоры", – сообщили в пресс-службе президента.

Также глава государства подчеркнул, что полностью понимает всю сложность территориальной проблемы. Он отметил, что она самая сложная в международных отношениях, зачастую становится непреодолимым препятствием для достижения соглашения о мире и даже о перемирии. Но сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности Украины.

Также было отмечено, что Казахстан намерен продолжать активное сотрудничество с Украиной в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

8 августа 2025 года состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева и президента РФ Владимира Путина. Российский лидер рассказал об основных итогах прошедшей недавно в Москве беседы со специальным посланником президента США.