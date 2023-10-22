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Президент Узбекистана обвинил чиновников и депутатов в безразличии

Президент Узбекистана обвинил чиновников и депутатов в безразличии Фото: gazeta.uz
Шавкат Мирзиёев на совещании обвинил чиновников и депутатов в безразличии к ситуации с безопасностью дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Выдержку из выступления президента Узбекистана опубликовала его пресс-служба в Telegram. 

"Столько людей умирает, невозможно читать соцсети. Почему только президент должен переживать? Почему депутаты не переживают?" – спросил Шавкат Мирзиёев.

Мирзиёев отчитал министра транспорта за рост случае смертельных ДТП в Узбекистане. 

"Умирают молодые, 4000, 4200 человек умирает в авариях. Просто так. А ты, будучи министром транспорта, разве не можешь не быть безразличным, ты ответственен за исполнение постановлений президента, установку светофоров, куда нужно? Почему люди должны умирать из-за того, что перекрестки не приведены в порядок?" – обратился президент к министру транспорта Илхому Махкамову.

О проблеме высокого уровня аварийности на дорогах неоднократно озвучивали и в Казахстане. Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев анонсировал новые требования, которые хотят внедрить по отношению к водителям такси InDrive и "Яндекс", курсирующим между регионами. Им хотят запретить находиться за рулем дольше восьми часов.

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