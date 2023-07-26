Алматинец предложил Досаеву вместе бороться с безразличием чиновников

Житель Алатауского района Алматы предложил акиму Ерболату Досаеву вместе бороться с безразличием чиновников. Ради этого алматинец готов стать помощником акима, сообщает корреспондент Zakon.kz.

О своем желании помочь градоначальнику на встрече Ерболата Досаева с населением Алатауского района 26 июля рассказал Азамат – житель микрорайона Теректы, соседствующего с Алматинской областью. Он отметил, что в начале года уже обращался к акиму со своей проблемой – сообщал о том, что в микрорайоне могут снести жилые дома. Но этот вопрос так до сих пор и не решили.

"Неделю назад мы узнали, что "красная линия", которая нас затрагивала на 20%, сейчас занимает 100% и проходит по всем участкам. Получается, в перспективе наши дома пойдут под снос. Лично к вам никаких претензий я не имею, у меня вопросы к "Алматыгенплану" и к Управлению городского планирования и урбанистики", – сказал мужчина.

В связи с этим он предложил акиму стать его внештатным помощником и помочь городским властям бороться с безразличием чиновников.

"Безразличие чиновников – это корень 90% всех проблем в городе. Если чиновники не будут безразличными, а будут слышать и решать хотя бы те вопросы, которые внесены в протокол, то таких вопросов никогда не возникнет", – сказал житель Алатауского района.

Ерболат Досаев заверил, что 90% сотрудников акимата работают без отдыха, перерывов и выходных, поэтому их нельзя называть безразличными. Он добавил, что ту часть района, которая сейчас граничит с Алматинской областью, присоединили к городу, не обратив внимание на имевшиеся там проблемы.

"К сожалению, все, что пришло до границы Алматинской области, – это проблемы наследства. То есть в свое время это было неправильно запланировано, была механически присоединена территория, и теперь мы имеем те проблемы, которые есть на сегодня. Но, как я говорил в январе и до этого, город должен развиваться, он не может отдельными "затыками" двигаться", – ответил Ерболат Досаев.

Глава города добавил, что в мае правительство утвердило новый генеральный план, теперь акимат в течение шести месяцев будет корректировать планы.

На встрече с населением Ерболат Досаев также рассказал, когда завершат пробивку улицы Саина в Алматы.