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Садыр Жапаров поддержал идею с изменением флага Кыргызстана

Флаг Кыргызстана Фото: pixabay
Садыр Жапаров сообщил, что поддерживает идею с изменением флага Кыргызстана. По мнению президента, если новый вариант флага пройдет, "то отныне мы не будем зависимыми", сообщает Zakon.kz.

По словам президента Кыргызстана, до этого в обществе активно бытовало мнение, что флаг страны похож на подсолнух и "на этом фоне страна не может встать с колен", сообщает "Кабар".

"Даже бывали такие случаи, когда приезжающие к нам в гости иностранцы говорили, что, наверное, в нашей стране подсолнух растет в большом количестве. Если говорить открыто, то с момента обретения независимости мы сильно зависим от внешнего мира. Поэтому, может, пришло время пересмотреть облик нашего флага. Такая практика есть во многих странах мира, когда вносились определенные изменения в элементы государственного флага".Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана подчеркнул, что депутаты предлагают изменить лучи солнца, чтобы не было сравнения с подсолнухом.

"Скажу честно. Мне тоже предлагаемый ими вариант не пришелся по душе. Складывалось впечатление, будто бы есть недоработка. Лучи солнца напоминали колючки. Накануне они, посоветовавшись со специалистами, исправили этот момент. Исправленный вариант действительно похож на лучи солнца".Садыр Жапаров

Жапаров отметил, что при новом варианте флага страна "отныне не будет зависимой". 

В конце сентября спикер Нурлан Шакиев и депутат Жогорку Кенеша Улан Примов предложили изменить флаг Кыргызстана. Законопроект они вынесли на общественное обсуждение.

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