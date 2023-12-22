Садыр Жапаров подписал закон об изменении флага

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал поправки в закон "О государственных символах Кыргызской Республики", который был принят Жогорку Кенешем (парламентом) 20 декабря, сообщает Zakon.kz.

Администрация главы государства отмечает, что закон принят для "совершенствования" одного из главных государственных символов Кыргызстана – флага страны, сообщает Kaktus.media.



Принятым законом изменена форма лучей солнца на флаге из волнообразных на прямые.

Также принятым законом предусмотрено, что все виды официальных документов с изображением государственного флага действуют до окончания срока их действия, а номерные знаки автотранспортных средств и свидетельства о регистрации транспортного средства с изображением флага КР действуют до принятия соответствующим органом решения об их замене.