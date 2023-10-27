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В Узбекистане установят штрафы за нарушение требования о публикации рекламы на узбекском языке

пульт от телевизора Фото: pixabay
Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей разработал проект закона о внесении дополнения в Кодекс об административной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Документ предлагает установить административную ответственность за нарушение требований о государственном языке при распространении рекламы. Штраф составит от 1,6 до 2,3 млн сумов, сообщает Nuz.uz.

Согласно существующим требованиям, на территории страны реклама распространяется на государственном языке. При этом текст может быть продублирован на других языках при соблюдении нескольких условий:

  • перевод рекламы на других языках не должен искажать ее основной смысл на государственном языке;
  • перевод внешней рекламы на другие языки должен быть размещен горизонтально в нижней части текста рекламы на госязыке и не должен превышать 40% общей площади рекламы;
  • шрифт перевода на других языках должен быть меньше шрифта рекламы на государственном языке;
  • перевод рекламы на других языках, распространяемых на теле- и радиоканалах, а также в печатных изданиях, не должен превышать 20% от ежедневного общего объема рекламы.

Эти требования не распространяются на рекламу, которая размещается в СМИ или на сайтах в интернете, публикующих материалы исключительно на иностранных языках.

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