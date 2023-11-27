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Законодательство РК

Коллегиальный институт управления планируют ввести в АЗРК

Коллегиальное управление планируют ввести в АЗРК Фото: акимат Алматы
Агентство по защите и развитию конкуренции разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции", сообщает Zakon.kz.

В частности, предпринимательский кодекс в статью "Руководство антимонопольным органом" добавлено, что коллегиальным органом управления антимонопольного органа является правление, в состав которого входят первый руководитель, его заместители, руководитель аппарата.

В состав правления могут быть включены иные лица по решению первого руководителя антимонопольного органа.

Регламент правления утверждается руководителем антимонопольного органа.

Правление антимонопольного органа:

  • утверждает проекты заключений по итогам проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, проведенного центральным аппаратом Агентства;
  • согласовывает проект годового отчета о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и принимаемых мерах по ограничению монополистической деятельности;
  • утверждает проекты заключений по результатам рассмотрения ходатайства о согласии или запрете на экономическую концентрацию, согласование которых требует проведения анализа состояния конкуренции на товарных рынках, а также о пересмотре или отмене ранее принятого решения;
  • согласовывает проекты исков о принудительном разделении субъекта рынка или выделении из его состава на базе его структурных подразделений одного или нескольких юридических лиц;
  • устанавливает соответствие акта антимонопольного комплаенса, направляемого субъектом рынка (субъектами рынка), нормам законодательства РК в области защиты конкуренции;
  • иные вопросы, входящие в компетенцию антимонопольного органа согласно положению о правлении.

Правление состоит не менее чем из пяти человек. В состав правления входят председатель, члены правления и секретарь правления.

Член Правления может быть досрочно исключен из его состава в случае невозможности принимать участие в его работе по состоянию здоровья либо в связи с увольнением.

Основной формой работы правления являются заседания, на которых принимаются решения правления.

Как поясняется, меры регулирования конкуренции ориентированы на крупных субъектов рынков, имеющих "рыночную власть" и деятельность которых прямо влияет на экономику страны. 

"С учетом особой важности поставленных задач предлагается внедрение коллегиального института в Агентстве в соответствии с передовой мировой практикой в противовес единоличному принятию решений. Это позволит повысить транспарентность и прозрачность принимаемых решений Агентства, а также исключает возможные коррупционные риски", - говорится в обосновании.

В связи с чем предлагается на законодательном уровне определить статус и полномочия правления Агентства во избежание указанных рисков.

Кроме того, законопроекте предусматривает ряд новых функций, компетенций и задач для АЗРК.

Законопроект размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 декабря.

Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрят копцепцию развития АПК до 2030 года.

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