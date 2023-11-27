Коллегиальный институт управления планируют ввести в АЗРК
В частности, предпринимательский кодекс в статью "Руководство антимонопольным органом" добавлено, что коллегиальным органом управления антимонопольного органа является правление, в состав которого входят первый руководитель, его заместители, руководитель аппарата.
В состав правления могут быть включены иные лица по решению первого руководителя антимонопольного органа.
Регламент правления утверждается руководителем антимонопольного органа.
Правление антимонопольного органа:
- утверждает проекты заключений по итогам проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, проведенного центральным аппаратом Агентства;
- согласовывает проект годового отчета о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и принимаемых мерах по ограничению монополистической деятельности;
- утверждает проекты заключений по результатам рассмотрения ходатайства о согласии или запрете на экономическую концентрацию, согласование которых требует проведения анализа состояния конкуренции на товарных рынках, а также о пересмотре или отмене ранее принятого решения;
- согласовывает проекты исков о принудительном разделении субъекта рынка или выделении из его состава на базе его структурных подразделений одного или нескольких юридических лиц;
- устанавливает соответствие акта антимонопольного комплаенса, направляемого субъектом рынка (субъектами рынка), нормам законодательства РК в области защиты конкуренции;
- иные вопросы, входящие в компетенцию антимонопольного органа согласно положению о правлении.
Правление состоит не менее чем из пяти человек. В состав правления входят председатель, члены правления и секретарь правления.
Член Правления может быть досрочно исключен из его состава в случае невозможности принимать участие в его работе по состоянию здоровья либо в связи с увольнением.
Основной формой работы правления являются заседания, на которых принимаются решения правления.
Как поясняется, меры регулирования конкуренции ориентированы на крупных субъектов рынков, имеющих "рыночную власть" и деятельность которых прямо влияет на экономику страны.
"С учетом особой важности поставленных задач предлагается внедрение коллегиального института в Агентстве в соответствии с передовой мировой практикой в противовес единоличному принятию решений. Это позволит повысить транспарентность и прозрачность принимаемых решений Агентства, а также исключает возможные коррупционные риски", - говорится в обосновании.
В связи с чем предлагается на законодательном уровне определить статус и полномочия правления Агентства во избежание указанных рисков.
Кроме того, законопроекте предусматривает ряд новых функций, компетенций и задач для АЗРК.
Законопроект размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 декабря.
Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрят копцепцию развития АПК до 2030 года.