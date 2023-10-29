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В Мексике число жертв урагана "Отис" увеличилось до 39

в Мексике погибли люди Фото: Zakon.kz
Правительство Мексики заявило о том, что не менее 39 человек стали жертвами тихоокеанского урагана "Отис", обрушившегося на страну, сообщает Zakon.kz.
"Согласно данным генеральной прокуратуры штата Герреро, погибли 39 человек (29 мужчин и 10 женщин). Ущерб причинен 220 035 жилым домам, оценка ущерба продолжается. Отключения электроэнергии зафиксированы у 513 524 пользователей", – цитирует сообщение ТАСС.

Власти отмечают, что был нанесен ущерб двум крупным больницам региона и инфраструктуре международного аэропорта Акапулько. До 80% объектов туристического сектора требуют ремонта. Несколько ключевых дорог штата остаются заблокированными. К работам по устранению последствий урагана в регионе привлечены около 8,5 тыс. военнослужащих и 1,3 тыс. сотрудников энергокомпаний.

Ранее сообщалось, что на побережье мексиканского штата Герреро в ночь на 25 октября обрушился ураган "Отис". Позже стало известно о 27 погибших и четверых без вести пропавших в результате удара стихии.

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