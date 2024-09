Несколько человек погибли в Мексике из-за последствий урагана "Джон"

Национальная метеорологическая служба страны заявила, что сформировавшийся в Тихом океане ураган третьей категории по шкале Саффира – Симпсона "Джон" достиг мексиканского побережья в муниципалитете Маркелия (штат Герреро) вечером 23 сентября, после чего ослаб до тропического шторма и покинул территорию Мексики.

Video: Huacapa River continues to overflow in Chilpancingo in Guerrero, Mexico, with Hurricane John causing flooding that has left at least five dead pic.twitter.com/ZRuAaFGznQ