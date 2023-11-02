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Шторм "Киаран" обрушился на северо-западные регионы Франции

шторм во Франции Фото: скриншот видео
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о том, что во время шторма "Киаран", который обрушился на северо-западные регионы страны, погиб один человек и еще 15 пострадали, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телеканала BFMTV, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"К настоящему моменту мы с сожалением констатируем, что 15 человек пострадали из-за последствий шторма. Среди них – 7 сотрудников пожарной и спасательной службы". Жеральд Дарманен

Как уточняется, Дарманен назвал трагедией гибель водителя грузового автомобиля, погибшего в департаменте Эна – согласно новой версии, смерть произошла не из-за падения дерева на дорогу, а из-за того, что крупногабаритная машина потеряла управление из-за ветра и врезалась в дерево.

Министр добавил, что, несмотря на серьезный характер бури, властям "удалось минимизировать число пострадавших". В частности, ранее он заявлял о рассылке предупреждений на мобильные телефоны граждан, находящихся в опасных зонах. Он также рассказал, что спасатели уже осуществили 3,5 тыс. операций по ликвидации последствий шторма.

Ранее сообщалось, что шторм в Северной Италии затопил Милан.

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