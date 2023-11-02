Шторм "Киаран" обрушился на северо-западные регионы Франции
Согласно данным телеканала BFMTV, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
"К настоящему моменту мы с сожалением констатируем, что 15 человек пострадали из-за последствий шторма. Среди них – 7 сотрудников пожарной и спасательной службы". Жеральд Дарманен
Как уточняется, Дарманен назвал трагедией гибель водителя грузового автомобиля, погибшего в департаменте Эна – согласно новой версии, смерть произошла не из-за падения дерева на дорогу, а из-за того, что крупногабаритная машина потеряла управление из-за ветра и врезалась в дерево.
🌊 ATLANTIC OCEAN ▪️ Storm 'Ciarán' made landfall in Ireland, UK, and France (11/1 - 11/2)— Breaking News 🗞️ (@AEagle98704) November 2, 2023
🌊 Атлантичний океан ▪️ Шторм "Кіаран" обрушився на Ірландію, Великобританію та Францію
🌊 Atlantischer Ozean ▪️ Sturm „Ciarán" traf in Irland, Großbritannien und Frankreich auf Land pic.twitter.com/SZ1HjoQvgE
Министр добавил, что, несмотря на серьезный характер бури, властям "удалось минимизировать число пострадавших". В частности, ранее он заявлял о рассылке предупреждений на мобильные телефоны граждан, находящихся в опасных зонах. Он также рассказал, что спасатели уже осуществили 3,5 тыс. операций по ликвидации последствий шторма.
Ранее сообщалось, что шторм в Северной Италии затопил Милан.