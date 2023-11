Шторм "Киаран" обрушился на северо-западные регионы Франции

Согласно данным телеканала BFMTV, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как уточняется, Дарманен назвал трагедией гибель водителя грузового автомобиля, погибшего в департаменте Эна – согласно новой версии, смерть произошла не из-за падения дерева на дорогу, а из-за того, что крупногабаритная машина потеряла управление из-за ветра и врезалась в дерево.

🌊 ATLANTIC OCEAN ▪️ Storm 'Ciarán' made landfall in Ireland, UK, and France (11/1 - 11/2)



🌊 Атлантичний океан ▪️ Шторм "Кіаран" обрушився на Ірландію, Великобританію та Францію



🌊 Atlantischer Ozean ▪️ Sturm „Ciarán" traf in Irland, Großbritannien und Frankreich auf Land pic.twitter.com/SZ1HjoQvgE