Шторм в Северной Италии затопил Милан

Проливной дождь и сильный ветер, обрушившиеся во вторник на Северную Италию, затопили некоторые районы Милана и привели к выходу из берегов озера Комо и реки Севезо, сообщает Zakon.kz.

Сильный ливень затопил несколько баров на берегу популярного среди туристов озера Комо, а шквальный ветер повалил деревья и линии электропередач, отключив электричество, сообщает UPI.



Вода хлынула по лестницам в подземные вокзалы. Органы гражданской обороны откачивали воду из затопленных зданий и устанавливали мобильные заграждения.





На юге страны также наблюдались наводнения. Среднемесячная норма осадков выпала всего за 24 часа. Ливень вызывал оползни, которые повалили деревья.

Венеция, где регулярно происходят наводнения из-за приливов и отливов, связанных с полнолунием, сумела избежать наводнения, несмотря на сильные ветры в Адриатическом море, подгоняющие воду к городу.



Мэр Венеции Луиджи Бруньяро отметил, что сдержать наводнение удалось благодаря системе MOSE из 78 шлюзов, которая была установлена еще в 2020 году.

На большей части территории Италии до среды действует режим "красной тревоги", а до конца недели ожидаются дожди.



В мае в результате сильнейшего за столетие наводнения в стране погибли по меньшей мере 14 человек. В результате этого исторического наводнения вышли из берегов 23 реки, а в северной части региона Эмилия-Романья сошло 280 оползней.