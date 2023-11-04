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Известному блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинения в восьми случаях мошенничества

Известному блогеру Аязу Шабутдинову предъявили обвинения в восьми случаях мошенничества Фото: Instagram/ayazshabutdinov
В России блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову предъявляли обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество", сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что в Москве задержали Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

"32-летнео Аяза Шабутдинова задержали в качестве подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ и ему предъявили обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), – говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Отмечается, что вину блогер не признал. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Шабутдинова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в ведомстве, обвиняемый совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, из корыстных побуждений, создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц, что не соответствовало действительности.

"Блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающие смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ восемь граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тыс. рублей до 1,9 млн рублей", – говорится в сообщении.

Также устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности. 

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