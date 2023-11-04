Суд арестовал на два месяца блогера Шабутдинова по обвинению в мошенничестве

Таганский суд Москвы до 16 декабря арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

32-летний блогер обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершеннолетия в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, Шабутдинову грозит до 10 лет колонии, пишет Интерфакс.

Блогер Шабутдинов, как следует из информации на его личном сайте, является основателем Like Центра - "технологической образовательной компании для предпринимателей", сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like.

В Instagram у Шабутдинова порядка двух млн подписчиков.

Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября.

Как ранее сообщили в МВД России, в настоящее время следствие располагает информацией о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы, обещая научить эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов.

По данным прокуратуры Москвы, "убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ 8 граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 млн рублей".