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Рамзан Кадыров подарил чеченским силовикам люксовые автомобили

Кадыров подарил чеченским силовикам люксовые автомобили Фото: t.me/Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил автомобили премиум-класса командирам силовых подразделений республики. Об этом он рассказал 4 ноября в своем Telegram-канале, сообщает Zakon.kz.

Чеченский лидер уточнил, что подарок был сделан в качестве благодарности за образцовую и верную службу.

По его словам, командиры "зарекомендовали себя как храбрые, самоотверженные и принципиальные воины" в годы борьбы с международным терроризмом, а сегодня вносят значительный вклад в проведение "спецоперации" в Украине.

"С удовольствием вручил ключи от автомобилей премиум-класса командирам силовых подразделений Чеченской Республики. Для них приобретены современные и качественные машины", — написал Кадыров  в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Кадыров подарил Mercedes-Benz G-класса бойцу смешанного стиля (MMA) Хамзату Чимаеву. Уточнялось, что он вручил спортсмену ключи от автомобиля за победу на турнире UFC 294.

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