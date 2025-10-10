#АЭС в Казахстане
Мир

Рамзан Кадыров объявил необычный конкурс

Президент Чечни, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 02:30 Фото: Telegram/Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил конкурс в своем Telegram-канале. Кадыров пообещал 10 "айфонов" тем, кто проголосует за "Грозный-Сити" на новой купюре, сообщает Zakon.kz.

Десять штук IPhone 17 получат те, кто поддержит изображение комплекса "Грозный-Сити" на новой 500-рублевой банкноте.

Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

"Сегодня очень нужна поддержка каждого, кто любит город Грозный и Чеченскую Республику". Чтобы участвовать, нужно проголосовать за "Грозный-Сити" на четырех платформах и выложить скриншоты в соцсетях, – написал Кадыров.

В голосовании за символы для новой купюры лидируют "Грозный-Сити" и гора Эльбрус – за каждый вариант отдали уже более 700 тыс. голосов. На момент написания публикации Эльбрус был впереди более чем на 12 тысяч.

Ранее сообщалось, что деятельность мэра Анкары заинтересовала прокуратуру из-за расходов на концерты.

Аксинья Титова
