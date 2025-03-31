В Кремле отреагировали на "злость" Трампа из-за слов Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию в СМИ о том, что лидер США Дональд Трамп якобы разозлился на Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Представитель Кремля указал на то, что новости об этом опубликованы в пересказе, без подтверждающих цитат.

"Часть упомянутых высказываний была дана в пересказе, это не были закавыченные цитаты. Действительно, прозвучало несколько разных заявлений", – прокомментировал Песков на брифинге.

Смена риторики президента США Дональда Трампа произошла после того, как Путин затронул легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Выступая на российском телевидении, Владимир Путин предположил, что Украина может быть помещена под временное правительство под руководством ООН для организации новых выборов перед переговорами о мирном соглашении. Американский лидер якобы после этих слов заявил, что был "очень разозлен".