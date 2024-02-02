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В США во время обрушения ангара в аэропорту погибли люди

обрушение ангара Фото: X(Twitter)/@LindaSSGP
Три человека погибли в результате обрушения ангара в аэропорту города Бойсе а американском штате Айдахо, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте администрации города, инцидент произошел при строительства частного ангара. Помимо 3 погибших еще 9 человек получили ранения. 5 из них находятся в критическом состоянии и были госпитализированы.

"Сегодня ночью на строительной площадке произошло катастрофическое обрушение металлоконструкции. Службы экстренного реагирования обнаружили ужасную сцену и начали работать, чтобы спасти и обезопасить жертв", – сказал начальник оперативного отдела администрации Аарон Хаммел.

Отмечается, что обрушение не затронуло другие здания и не повлияло на работу аэропорта.

Ранее сообщалось, что крыша многоэтажного дома обрушилась в Петропавловске.

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