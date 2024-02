В США во время обрушения ангара в аэропорту погибли люди

Согласно информации на сайте администрации города, инцидент произошел при строительства частного ангара. Помимо 3 погибших еще 9 человек получили ранения. 5 из них находятся в критическом состоянии и были госпитализированы.

Отмечается, что обрушение не затронуло другие здания и не повлияло на работу аэропорта.

BREAKING: Multiple lives lost and nine individuals critically injured in the aftermath of a hangar collapse at Boise Airport due to a crane failure during construction. Emergency crews are on-site, and the public is advised to avoid the affected area in Boise, Idaho. pic.twitter.com/o0cPIfZQJ5