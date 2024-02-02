В США во время обрушения ангара в аэропорту погибли люди
Фото: X(Twitter)/@LindaSSGP
Три человека погибли в результате обрушения ангара в аэропорту города Бойсе а американском штате Айдахо, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации на сайте администрации города, инцидент произошел при строительства частного ангара. Помимо 3 погибших еще 9 человек получили ранения. 5 из них находятся в критическом состоянии и были госпитализированы.
"Сегодня ночью на строительной площадке произошло катастрофическое обрушение металлоконструкции. Службы экстренного реагирования обнаружили ужасную сцену и начали работать, чтобы спасти и обезопасить жертв", – сказал начальник оперативного отдела администрации Аарон Хаммел.
Отмечается, что обрушение не затронуло другие здания и не повлияло на работу аэропорта.
BREAKING: Multiple lives lost and nine individuals critically injured in the aftermath of a hangar collapse at Boise Airport due to a crane failure during construction. Emergency crews are on-site, and the public is advised to avoid the affected area in Boise, Idaho. pic.twitter.com/o0cPIfZQJ5— Calay News (@calaycorpnews) February 1, 2024
Ранее сообщалось, что крыша многоэтажного дома обрушилась в Петропавловске.
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