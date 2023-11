Китай забрал своих панд из зоопарка Вашингтона

Согласно информации The New York Times, оттуда медведей доставят в Китай, где поселят в заповеднике провинции Сычуань.

Издание пишет, что на этом между странами "завершается эпоха дипломатии панд". Китай не стал продлевать договор, в соответствии с которым панды жили в США, и решил забрать животных. Животные находились в аренде у вашингтонского зоопарка с 2000 года.

В апреле КНР уже забрала из зоопарка Мемфиса большую панду Я Я, которую передали стране в качестве посланника дружбы. Два других зоопарка в США – в Атланте и Сан-Диего – тоже должны отправить живущих у них панд в Китай до конца следующего года.

Three giant pandas have left the Smithsonian National Zoo in Washington and are heading back to China.



Zoo officials say Mei Xiang, Tian Tian and Xiao Qi Ji's return has nothing to do with politics https://t.co/gotveHfDS9 pic.twitter.com/M4faBsWJO8