12 человек найдены мертвыми в ресторане на горнолыжной базе в Грузии

Пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии заявила о том, что на горнолыжной базе Гудаури на втором этаже ресторана, где была оборудована комната отдыха, найдены тела 12 тел работников заведения, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, первичная проверка не выявила признаков насильственной смерти. Согласно первоначальным данным следствия, в одном из помещений рядом с комнатой был найден генератор, который, как предполагается, был запущен вчера после потери электроснабжения, указывается в документе.

По данным министерства, среди погибших 11 человек являются иностранцами, один – гражданин Грузии.

В связи с этим происшествием ведутся активные следственные действия, на месте событий работают эксперты-криминалисты. В рамках расследования назначены соответствующие экспертизы. Для выяснения точных причин смерти назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, уточняет МВД Грузии.

Ранее сообщалось, что стрельба со смертельным исходом произошла на военной базе США.