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В России задержали журналиста с гражданством Казахстана

В России задержали журналиста с гражданством Казахстана Фото: vk/rinsvid
В Перми задержали журналиста портала Properm.ru Владислава Иваненко, сообщает Zakon.kz.

По информации Properm. ru, сейчас он находится в Центре временного содержания иностранных граждан.

У Владислава Иваненко гражданство Казахстана, последние восемь лет он жил и работал в Перми.

Известно, что недавно журналист получил уведомление об аннулировании вида на жительство в России.

19 июня казахстанскую журналистку Жанботу Толеген убили в Грузии. В МИД РК рассказали, что женщина находилась в Грузии в частной поездке, и убийство к профессиональной деятельности не имеет отношения. 

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