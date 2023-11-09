В России задержали журналиста с гражданством Казахстана

В Перми задержали журналиста портала Properm.ru Владислава Иваненко, сообщает Zakon.kz.

По информации Properm. ru, сейчас он находится в Центре временного содержания иностранных граждан.

У Владислава Иваненко гражданство Казахстана, последние восемь лет он жил и работал в Перми.

Известно, что недавно журналист получил уведомление об аннулировании вида на жительство в России.

19 июня казахстанскую журналистку Жанботу Толеген убили в Грузии. В МИД РК рассказали, что женщина находилась в Грузии в частной поездке, и убийство к профессиональной деятельности не имеет отношения.